LA MARCIA SUL CLIMAROVIGO Ieri mattina erano più di trecento i giovani scesi in strada a chiedere ai propri concittadini di avere più attenzione per l'ambiente. Urlavano slogan come Governi, agite, il tempo sta finendo, ostentando cartelloni scritti di proprio pugno in cui spiegavano che il mondo si sta svegliando e che non bisogna perdere più tempo, salviamo il mondo.CORO DI CLACSONPer tutta risposta, però, i più indisciplinati e duri automobilisti, sfilando davanti a questa pacifica protesta, suonavano il clacson o rallentavano per...