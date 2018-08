CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MAPPA DELLE CATTEDREROVIGO Nelle scuole del Polesine sono disponibili 291 cattedre per arrivare al tanto desiderato posto fisso. Sono i posti per immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2018-19, secondo il decreto ministeriale 579 dello scorso 2 agosto, e si contano 177 posti comuni e 114 posti di sostegno.DOCENTI DI SOSTEGNOProprio la ricerca di docenti di sostegno è quella che presenta la situazione più critica però, verso le scadenze del primo settembre, giorno d'inizio del lavoro per docenti e personale Ata, e del 12 settembre,...