LA MAPPA DEI DISAGIROVIGO Scorci da cartolina, in pieno clima natalizio. Ma la nevicata che ieri ha imbiancato il Polesine, da Melara a Porto Tolle, ha portato con sé anche qualche inevitabile disagio e la scelta di molte Amministrazioni di provvedere alla chiusura delle scuole. Non tanto per la neve in sé, quanto per il timore che con l'inizio dello scioglimento e la bassa temperatura della notte, anche il ghiaccio potesse rappresentare un insidia per gli automobilisti. Gli spargisale hanno lavorato senza soste, ma il ragionamento condiviso...