ADRIALa ditta Ghirotto di Badia Polesine si è aggiudicata i lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule della scuola media Manzoni. Grazie a questa operazione saranno resi nuovamente agibili i locali del primo piano del corpo centrale del fabbricato che ospita anche il Comprensivo Adria 2. In particolare l'intervento prevede il rifacimento della copertura del tetto. Da tempo nel plesso di via Ragazzi del 99' alcune aule sono...