Una campagna per la misurazione della temperatura corporea dei cittadini per garantire il rispetto delle disposizioni sanitarie e agire in maniera preventiva per evitare possibili contagi. È con questa finalità che, da qualche giorno, Rosolina Soccorso sta verificando che i cittadini che si recano nelle poche attività commerciali aperte non presentino uno dei tipici sintomi del Covid-19.I termometri a infrarossi sono stati messi a disposizione dall'Amministrazione comunale che, in maniera preventiva, se li era procurati nelle prime fasi dell'emergenza e ora, grazie alla disponibilità dei volontari di Rosolina Soccorso, ma anche al senso civico dei cittadini che si stanno sottoponendo di buon grado a questo semplice test, ha avviato una campagna volta a rassicurare una volta di più che il contagio non si diffonda in città. Il sindaco Franco Vitale, intanto, ha emanato una nuova ordinanza in cui recepisce le disposizioni per lo svolgimento del lavoro in modalità agile per gli uffici comunali, individuando nel contempo le attività indifferibili che continueranno ad essere svolte in municipio. Fino al termine dell'emergenza sanitaria saranno garantiti infatti, con accesso consentito al pubblico solo nei casi indifferibili e urgenti e previo appuntamento da concordare con il personale, il centralino e gli uffici di stato civile, servizi sociali, protocollo, messo comunale, segreteria comunale, servizi finanziari, le attività di gestione e salvaguardia del patrimonio informatico, il punto prelievi, la cura e manutenzione del verde pubblico e la Polizia Locale. Intanto, tra le attività che hanno potuto riprendere ci sono quelle relative alle manutenzioni delle spiagge. La sistemazione dell'arenile di Rosolina Mare, sostanzialmente (ri)parte con un mese di ritardo visto che i parziali lavori eseguiti prima del blocco totale delle scorse settimane, era stato compromesso dai forti venti di Bora che avevano spostato una grande quantità di sabbia e causato diversi danni. Le spiagge restano comunque precluse ai non addetti ai lavori, ma almeno è un segnale che va verso il ripristino di una ritorno alla normalità destinata, prima o poi, ad arrivare.

