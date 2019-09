CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANIFESTAZIONEROVIGO «Siamo un movimento pacifico e apolitico, manifestiamo solo perché vorremmo che i nostri concittadini capissero che se non agiamo ora sull'ambiente poi sarà troppo tardi. Il futuro è nostro e le nostre azioni possono cambiarlo».È la dichiarazione accorata dei rappresentanti di Fridays For Future Niccolò Brizzolari e Francesco Serio, presentando l'iniziativa che questa mattina invaderà le strade rodigine. Alle 7,30 i giovani si riverseranno in strada per sostenere la lotta della paladina dell'ambiente Greta...