LA MANIFESTAZIONE ROVIGO «Ogni manifestazione è l'inizio di un percorso

LA MANIFESTAZIONEROVIGO «Ogni manifestazione è l'inizio di un percorso e non un traguardo». A parlare così, ieri mattina, davanti a oltre 250 giovani e studenti in marcia per il clima e l'ambiente a Rovigo, è stato Matteo Grigolato, terzo anno del liceo scientifico, uno dei giovani organizzatori del secondo Fridays for Future di Rovigo. L'iniziativa, lanciata a livello internazionale dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg, è andata in scena lungo le vie di Rovigo, da piazza Cervi fino a piazza XX Settembre, percorrendo le strade...