L'INIZIATIVA

ROVIGO Palazzo Nodari illuminato di giallo. E' stata approvata dal Comune di Rovigo la richiesta presentata da Natascia Martini, la ragazza di Ceneselli che combatte contro l'endometriosi che si era rivolta all'assessore Mirella Zambello. La facciata in piazza Vittorio Emanuele sarà più colorata dall'1 al 31 marzo. L'Amministrazione Gaffeo condivide gli scopi di sensibilizzazione sulla tematica che riguarda la salute delle donne.

L'IMPEGNO

«È un segnale forte a sostegno di tutte quelle donne che ogni giorno vivono con una malattia altamente invalidante - fa sapere Natascia - Siamo tre milioni in tutta Italia e siamo felici di avere la vicinanza delle istituzioni. Hanno aderito comuni sia grandi che piccoli, adesso abbiamo anche il sostegno di Rovigo e Ferrara».

LA MANIFESTAZIONE

La Milion Women March italiana si terrà a Roma il 28 marzo. Nella campagna di sensibilizzazione, la donna di Ceneselli è stata affiancata da Alina Migliori, rappresentante del team Italy gruppo. La ragazza parteciperà alla marcia per le strade della capitale, nel pomeriggio verrà invece dato spazio a una tavola rotonda all'Ulss 1, condotta da medici, pazienti e associazioni che seguono, in tutta Italia, le donne colpite dalla malattia. E di colore giallo si illumineranno pure alcuni paesi altopolesani. La ragazza lo annuncia con grande gioia, visto che c'è un'altra bella novità: «Ceneselli, Calto, Castelmassa e Castelnovo Bariano hanno deciso non solo di illuminare le piazze nel mese di marzo contro l'endometriosi, ma anche di organizzare tutti insieme una camminata solidale, probabilmente la prima domenica di aprile - annuncia - Marceremo tutti insieme, sull'onda della marcia mondiale che si terrà a Roma il 28 marzo, e ne approfitteremo per avere una giornata di unione tra i paesi, di chiacchiere e di importantissima sensibilizzazione». La camminata in Polesine si snoderà come un serpentone colorato e saranno presenti moltissime famiglie. La donna applaude i sindaci del territorio: «Ringrazio i rappresentanti delle Amministrazioni comunali, Angela Gazzi, Luigi Petrella, Massimo Biancardi e Michele Fioravanti, per aver immediatamente accettato la mia proposta. Sono fiera e orgogliosa del mio territorio».

La manifestazione di solidarietà coinvolgerà anche il mondo del commercio, con le vetrine addobbate di giallo.

