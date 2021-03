LA LOTTA AL VIRUS

ROVIGO Mentre l'onda del contagio torna a rialzarsi, pur nelle oscillazioni giornaliere, con il bollettino di ieri che dava conto di 58 nuove positività e 21 guarigioni, si punta ad accelerare sul fronte dei vaccini. Anche sulla base di una circolare della Regione, inviata a tutte le Ulss il primo marzo, nella quale si sottolinea come, «preso atto dei dati di attività che ad oggi evidenziano come la quota di popolazione che ha ricevuto la prima dose di vaccino sia pari al 5,3% (considerando la popolazione eligibile, a partire da 16 anni di età) e al 19,8% (considerando la popolazione over 80), nonché dell'evoluzione dello scenario epidemiologico, è urgente incrementare significativamente le somministrazioni quotidiane». Per questo è stato stilato un nuovo calendario dettagliato per fasce di età e categorie.

CALENDARIO DI VACCINAZIONI

Come spiega il direttore del Sisp polesano Federica Fenzi, «per quanto ci riguarda siamo arrivati a una copertura di circa l'80% per i nati nel 41 e nel 40. Bisogna considerare, che oltre a una quota fisiologica di persone che scelgono di non vaccinarsi, attorno al 15%, c'è anche una parte di anziani che sono allettati e che dalla prossima settimana saranno vaccinati a domicilio dai gruppi Usca. E poi ci sono quanti, invece, non si sono presentati all'appuntamento vaccinale per impedimenti momentanei e che hanno chiesto di spostare l'appuntamento. Per loro verrà presto programmato un nuovo appuntamento. C'è già una lista di attesa. Ma stiamo molto accelerando e già questa prima settimana di marzo c'è stato un notevole aumento rispetto al mese scorso. Le prossime tre settimane saranno molto intense. Anche perché bisogna considerare che inizieremo con le seconde dosi di quanti hanno già ricevuto la prima, a distanza di tre settimane. Le nuove indicazioni per aggregare fasce d'età hanno ragione d'essere anche perché via via che ci si avvicina ai centenari diminuisce la numerosità. E poi, sempre di più, in percentuale, sono quelli che sono già stati vaccinati perché ospiti nelle case di risposo».

NUOVO GIRO DI VACCINI

Intanto, spiega ancora la responsabile del Sisp, è andato avanti anche il giro di recupero nelle case di riposo, andando a vaccinare non solo quanti al momento della prima tornata, a gennaio, erano positivi o appena negativizzati, ma anche quanti, soprattutto fra gli operatori, in un primo momento non avevano aderito per scetticismo nei confronti al vaccino: «Le percentuali di adesione si sono molto alzate rimarca Che il vaccino sia sicuro ed efficace è ormai evidente a tutti: lavoriamo con tre vaccini e son tutti e tre sicuri». Anche il problema delle forniture sembra essere in via di miglioramento: «Ci è stata garantita maggiore sicurezza e continuità sottolinea la dottoressa Fenzi - Stiamo cercando di accelerare nella programmazione: ora appena arrivano le dosi iniziamo subito con le convocazioni. Speriamo di riuscire a breve ad arrivare a una programmazione standardizzata e anche a modalità diverse rispetto alla lettera, che è poco flessibile ed ha tempi non immediati, come le prenotazioni online attraverso il Cup e il Farmacup, con le quali, se la Regione ci desse il via libera, potremmo, organizzare meglio e più velocemente ed anche ampliare l'offerta, perché fra l'altro si va verso fasce d'età più giovani e avvezze a metodologie più dinamiche».

IL BOLLETTINO

Intanto, dal punto di vista clinico, l'epidemia continua a seminare lutti. Due le ulteriori morti, entrambe avvenute giovedì in due ex pazienti della Geriatria contagiati nel focolaio di inizio febbraio, entrambi dell'Alto Polesine, una donne di 89 anni ed un uomo di 79. Erano entrambi stati trasferiti, dopo la scoperta della positività, nell'Area medica del San Luca. Nonostante questi due decessi, che portano a 10 il numero di ex degenti della Geriatria che si sono spenti e a 427 il totale delle morti Covid in Polesine da inizio epidemia, mantenendo la media di due decessi al giorno del mese di marzo, il numero di ricoverati aumenta ulteriormente, da 56 a 60, 9 dei quali sempre in area critica, 8 in Terapia intensiva a Trecenta e uno in Rianimazione a Rovigo. Dei nuovi contagi, poi, tre riguardano l'ambito scolastico per la positività riscontrata in altrettanti insegnanti: uno alla scuola elementare di Pincara, uno alla scuola elementare Duca D'Aosta di Rovigo e uno alla materna di Ceneselli.

Francesco Campi

