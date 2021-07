Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROROVIGO Nel prossimo trimestre si conteranno tra Rovigo e Padova oltre 400 ingressi nel mondo del lavoro per operatori della logistica e del magazzino, e il 56 per cento degli operatori avrà un'età inferiore a 29 anni.Va dunque in questa direzione, per contrastare l'inattività e la disoccupazione tra i giovani, il percorso formativo di Operatore della logistica e del magazzino di prossima partenza a Rovigo per 8 Neet (giovani che non...