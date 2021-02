IL DELITTO

PORTO VIRO Ucciso a martellate. Dal proprio figlio. Si è spento così, ieri pomeriggio, Giovanni Finotello, 56 anni, nonostante il disperato tentativo di salvarlo da parte dei medici della Casa di cura Madonna della Salute di Porto Viro, dove era stato trasportato in condizioni disperate. A chiamare i soccorsi è stato il figlio Gabriele, lo stesso che poco prima aveva brandito e levato contro di lui il martello, colpendolo almeno tre o quattro volte, al busto e alla testa, al culmine di un litigio.

MOVENTE IGNOTO

Una tragedia tanto lineare nel suo svolgimento quanto complessa e insondabile nella sua genesi. Cosa abbia portato il 29enne, che lavora come operatore sociosanitario agli Istituti Polesani di Porto Viro, a colpire brutalmente il padre è difficilmente spiegabile. Probabilmente avrà provato lui stesso, di fronte alle domande degli inquirenti e del sostituto procuratore Andrea Bigiarini, nel lungo interrogatorio cui è stato sottoposto, nella caserma dei carabinieri di Porto Viro, a darsi delle risposte e a chiarire anche alle persone che si trovavano davanti a lui cosa davvero sia successo e cosa sia scattato per provocare una simile reazione.

LA SCENA DEL CRIMINE

Il martello, utensile stretto in mano e trasformatosi in un'arma micidiale, è rimasto lì, nella camera da letto che è stata teatro della tragedia familiare. E anche il 29enne è rimasto lì, quasi attonito, accanto al padre, chiamando il 118 dopo aver realizzato la gravità delle ferite provocate dai colpi inferti.

LA RICOSTRUZIONE

Il litigio, secondo quanto è stato ricostruito, sulla base delle testimonianze raccolte, è scoppiato attorno alle 14.30, nella casa dove i due vivevano da soli, una bifamiliare in via Siviero 50, a Taglio di Donada. Al piano inferiore vive il fratello della vittima e zio del parricida, che ma in quel momento era fuori. Si tratta di una zona tranquilla, una strada senza uscita. Un vicolo cieco come quello in cui sembra essere finito Gabriele, che viene definito taciturno ma tranquillo dalle persone che lo conoscono. Un ragazzo che dopo aver cercato la propria strada sembrava averla trovata nel proprio lavoro come Oss. Mentre, a trovarsi un po' sperduto, in quest'ultimo periodo, sembrava essere proprio il padre, che dopo aver fatto molti lavori, dal camionista al fruttivendolo, era al momento disoccupato. Anche la separazione dalla moglie, seppur non recentissima, andata a vivere altrove, sembrava pesare sulla sua serenità. Una situazione di difficoltà che lo ha visto spesso trattenersi a lungo al bar. Era successo anche ieri mattina.

LA LITE

Poi, poco più tardi, il litigio con il figlio maggiore. Perché c'è anche un secondo figlio, 26enne, che lavora come fornaio. E che a sua volta si è trasferito a vivere da un'altra parte. Giovanni e Gabriele vivevano da soli, insieme. I rapporti fra di loro vivevano di alti e bassi, ma nulla che potesse far pensare che sotto covasse qualcosa in grado di portare a un simile, tragico epilogo. Forse nemmeno chi ha impugnato il martello ha realizzato cosa si stesse compiendo in quel momento. Il 29enne dopo il lungo interrogatorio è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere ed è stato accompagnato nella casa circondariale di Rovigo. È accusato di omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela. Il giovane, subito dopo essersi accorto di aver ferito gravemente il padre, non solo non ha tentato la fuga, ma nemmeno ha cercato di nascondere le prove di quanto avvenuto, mostrandosi poi collaborativo. Oltre all'ambulanza, infatti, poco dopo la sua chiamata sono subito accorsi i carabinieri. Quelli della stazione di Porto Viro e della Compagnia di Adria.

IN FIN DI VITA

Perché che le condizioni del 56enne fossero gravissime è stato subito chiaro, anche se il decesso è stato dichiarato solo attorno alle 16. E mentre il giovane è stato accompagnato in caserma, tutti gli elementi presenti all'interno della casa e, in particolare, nella camera da letto, sono stati cristallizzati e repertati dagli investigatori dell'Arma, che hanno poi chiuso con i sigilli la porta dell'abitazione, posta sotto sequestro. Un tempo rossa, ora rosa, seppur teatro di una vicenda nerissima.

Francesco Campi

