La lettura fa crescere i bambini della scuola in Tassina

SCUOLAROVIGO I bimbi della scuola d'infanzia Tassina imparano a leggere. Con grande partecipazione ed entusiasmo si è svolta l'iniziativa Nati per leggere, per avvicinare alla lettura i giovanissimi alunni delle scuole rodigine. Un bel gruppo di insegnanti ed educatrici ha preparato ieri mattina gli spazi di lettura e di gioco per i bambini e le famiglie che hanno aderito al progetto. A guidare l'evento è stata Antonella Santi, che da anni organizza e anima la manifestazione con lo stesso entusiasmo che mette nel mondo dell'educazione.IL...