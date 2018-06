La Lega si scontra sugli scuolabus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMUNEROVIGO Il taglio degli scuolabus per gli studenti delle medie spacca la maggioranza. I consiglieri leghisti Fabio Benetti e Matteo Zanotto punhtano il dito contro la decisione del sindaco Massimo Bergamin di togliere il servizio di trasporto comunale ai ragazzini che in città e nelle frazioni frequentano le scuole medie.Decisione che ha subito preoccupato i genitori di Mardimago, visto la ben nota, pericolosità di via dei Mille. Gli studenti dai 10 a 13 anni, da settembre, per raggiungere le scuole di Rovigo dovranno attendere il bus...