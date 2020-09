VERSO LE ELEZIONI

ROVIGO La battaglia fondamentale resta l'autonomia del Veneto, di pari passo alle politiche per il lavoro, per le piccole imprese, la promozione turistica e la tutela ambientale. Perché «non scendiamo in piazza con Greta Thunberg, ma quando siamo al Governo diamo una prospettiva di innovazione». Così Luca Toccalini, deputato della Lega e coordinatore nazionale della Lega giovani, a Rovigo ha presentato il programma diretto alle nuove generazioni e non solo, visto che nel saldo occupazionale dal 2008 al 2019 il Polesine è l'unica provincia veneta con un risultato negativo (meno 1.190 posti di lavoro). È un programma che accomuna le liste leghiste a sostegno della conferma di Luca Zaia a presidente della Regione. Nella sede del partito in piazza Vittorio Emanuele c'erano alcuni sostenitori locali, il consigliere comunale Lorenzo Rizzato e due candidati: Lothar Zamana (nella Lista veneta autonomia) e Riccardo Ruggero (lista Lega), che a 26 anni guida la Lega di Rovigo e la Lega giovani provinciale. «Vogliamo le 23 materie per cui il Veneto ha chiesto la piena potestà legislativa: è la battaglia fondamentale - ha detto Ruggero - assieme a quella del lavoro, in particolare per i giovani. Per questo pensiamo all'allargamento a tutto il Polesine della Zona logistica semplificata, per andare oltre i 16 comuni previsti e i 26mila posti di lavoro attesi. Pensiamo alle politiche per favorire l'accesso al credito delle piccole imprese e sui temi dell'ambiente proponiamo maggiori incentivi alle rinnovabili e un aumento delle opere di riqualificazione del patrimonio edilizio, considerando gli immobili troppo anziani e il nostro impegno per lo stop al consumo del suolo e a nuove costruzioni». Gli altri temi diretti ai giovani riguardano l'aumento delle borse di specializzazione per i neolaureati in Medicina - «Roma continua a non sentirci e con l'autonomia si potrebbe fare di più», ha commentato Toccalini, che ha concluso guardando alle maggiori risorse per Garanzia giovani, il programma con cui la Regione garantisce ai giovani opportunità di lavoro, «diversamente da quanto hanno fatto i navigator».

Nicola Astolfi

