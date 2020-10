AMICI ANIMALI

ROVIGO L'abbandono di animali domestici in Polesine è un problema che, come nella maggior parte delle città italiane, continua purtroppo ad essere presente. Animali spesso lasciati in campagna o lungo le strade, in particolare in vista delle vacanze estive, che finiscono per diventare randagi e spesso anche vittime di incidenti e investimenti stradali. Per cercare di arginare l'emergenza e mettere in salvo cani e gatti randagi, l'Ulss 5 Polesana ha affidato il servizio di recupero di cani e gatti vaganti feriti e non, il loro trasferimento al Canile sanitario di Fenil del Turco, la pulizia dei box e dei recinti di alloggiamento degli animali, nonché la somministrazione di cibo e acqua, all'organizzazione di volontariato Lega Europea per la difesa del cane. L'affidamento avrà la durata di due anni a decorrere da questo mese. Alla scadenza sarà eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi.

REALTÀ ESPERTA

La Lega Europea per la Difesa del cane è nata nel 1950, è un' associazione di promozione sociale, che attualmente conta 125 sezioni locali e 20 delegazioni su tutto il territorio nazionale. La sezione di Rovigo, costituita nel 1991, svolge numerose attività, molto spesso in collaborazione con le Amministrazioni locali, che mirano alla sensibilizzazione della popolazione riguardo il tema dei cani vaganti, della sterilizzazione per combattere il randagismo, della raccolta delle deiezioni, nonché all'informazione riguardo al problema dei raccoglitori di animali. Il Rifugio non è un semplice insieme di recinti contenenti cani, ma un organismo attivo che non solo si prende cura dei propri ospiti ma sostiene e offre una possibilità di riscatto alle persone in difficoltà, svolgendo un ruolo importante anche in ambito sociale, grazie ai numerosi progetti di inserimento in collaborazione con Serd, Dipartimento di Salute Mentale e Uepe (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna).

