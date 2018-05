La grande distribuzione in città

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICAROVIGO Svelato il parco commerciale di Unicomm, il Famila per capirsi, in via 8 Marzo in Tassina. Il colosso della grande distribuzione ha ricevuto una prima approvazione in giunta per la realizzazione di un nuovo stabile di duemila metri quadri davanti al supermercato Famila. A questo si aggiungeranno due rotatorie, una in viale Porta Po e una per l'accesso agevolato del traffico al complesso commerciale in via Tre Cime di Lavaredo.LA PROPRIETÀL'amministrazione di Massimo Bergamin ha affrontato due manifestazione d'interesse per...