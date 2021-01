VERDE PUBBLICO

ROVIGO L'assessore allo Sviluppo sostenibile Dina Merlo rinnova la collaborazione del Comune con Veneto agricoltura per la realizzazione di azioni finalizzate alla sostenibilità, cura e difesa del territorio.

Nella golena di Boara Polesine, area che si estende lungo l'Adige in una zona tutelata in quanto ricade entro 150 metri dal fiume, sono stati eseguiti da Veneto agricoltura interventi di miglioramento forestale e imboschimento, nell'ambito dei progetti di Sistemazione idraulico forestale regionali, con introduzione di specie latifoglie autoctone.

La golena si estende lungo una prima fascia verso il fiume, coperta da una vegetazione di pioppi e salici spontanei, che durante la piena del 2018 hanno subìto diversi schianti e danneggiamenti, con accumulo di materiale residuo. Gli interventi eseguiti sono stati di abbattimento di alberi instabili e insicuri, e riordino della vegetazione a terra, anche di origine fluviale, su circa un ettaro.

Si è realizzato, inoltre, il mantenimento della percorribilità dell'argine golenale, attraverso interventi di ripulitura dell'area centrale, che deve essere percorribile sia per motivi di servizio, ma può permettere una fruibilità ciclo pedonale a disposizione dei cittadini

Nelle aree centrali, per una superficie di circa 600 metri quadri, è stato eseguito un rimboschimento con la messa a dimora di giovani piantine di querce, frassini, ontani, salici, e specie arbustive adatte all'ambiente golenale ed ecologicamente funzionali alla fauna e microfauna presente nell'ambiente.

I lavori eseguiti dagli operatori di Veneto agricoltura hanno consentito di mettere in sicurezza e rendere fruibili percorsi ciclopedonali che si collegano alla rete delle ciclabili e a percorsi pedonali utilizzabili da singoli o gruppi. Questa area si presta a un facile collegamento con le piste della Destra Adige e con la rete dei percorsi ciclopedonali urbani.

Inoltre si è realizzato un imboschimento mirato, adattato all'ambiente golenale che riprende il tema della cura del territorio. L'intervento si collega e si inserisce nella prospettiva dell'assessore, di completare una rete ecologica funzionale, in particolare nella cintura verde intorno alla città, mantenendo la biodiversità vegetale, ma anche animale, contribuendo alle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici attraverso un maggiore assorbimento di anidride carbonica e al miglioramento della qualità dell'aria.

