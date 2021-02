LA GIORNATA

ROVIGO Nella ricorrenza del Giorno del ricordo (mercoledì 10), torna in corso del Popolo il Ricordo point. Per l'undicesima volta, domani tale punto farà la sua apparizione all'esterno del Salone Mazzucato, al civico 160 della principale arteria del capoluogo.

«Sono passati già dieci anni - espone l'iniziativa Bruno Malaspina, vicesindaco di Crespino - da quando assieme ad alcuni cittadini e al padrone di casa Michele Mazzucato, abbiamo scoperto, al suono dell'inno nazionale, il Pannello del ricordo. Un plexiglass realizzato con il contributo di commercianti rodigini con alcune significative immagini relative al Giorno del ricordo».

Da dieci anni a questa parte il Ricordo point allestito con regolarità a ogni ricorrenza della giornata dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo di oltre trecentomila italiani dalla terre di Istria, Fiume e Dalmazia, dove hanno abbandonato le case e i propri beni, è stato un punto di riferimento per tanti rodigini e non, interessati o magari solo curiosi di conoscere alcune delle vicende legate al confine orientale cadute per lunghi decenni nel dimenticatoio della storia.

Dal 2011, il Ricordo point di Rovigo, oltre a esporre Il Pannello, diventato ora un telo avvolgibile, e a predisporre il Quaderno del ricordo, dove ogni passante può lasciare una firma, scrivere una frase o una riflessione, si è attrezzato per ospitare libri e altro materiale messo a disposizione dagli organizzatori e diffondere gli eventi promossi in provincia per la ricorrenza.

«Quest'anno, causa emergenza Covid - riprende Malaspina - l'attività sarà limitata alla sola esposizione del Pannello e del Quaderno per quanti vorranno lasciare un segno per stimolare una riflessione storica su una delle tragedie che hanno segnato il secolo scorso. Il Ricordo point resterà aperto per tutta la settimana. Domani, alle 19, ci sarà la deposizione di una rosa in via Norma Cossetto, vittima innocente della violenza del periodo, e domenica 14, alle 9,30 a Crespino, si celebra la messa».

Moreno Tenani

