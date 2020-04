NEI NEGOZI

ROVIGO A due settimane dalla ripresa delle attività, seppure per due soli giorni a settimana, gli esercizi commerciali dedicati agli articoli per bambini e neonati tracciano un primo bilancio. Emerge un timido ottimismo, ma la normalità dfi prima ci sarà più. Tutto è in divenire, il Governo Conte non ha ancora diramato nulla di ufficiale sulla Fase 2. Circolano solo voci su aperture scaglionate e orari dilatati nell'intero arco della giornata, per cui è presto per fare programmi. Ci si gode quel poco che si riesce ad ottenere.

Nel cuore del centro storico, via Angeli, la strada dello shopping di Rovigo, ad aprire i battenti dal 14 aprile è stato il negozio Baratella Calzature. Si tratta di un'attività con oltre 30 anni di storia, specializzata in scarpe per bambini. All'ingresso la titolare Simonetta Baratella accogliere i clienti con un sorriso e carica di entusiasmo: «Va un po' a rilento - ammette - ma pian piano andiamo avanti. Abbiamo ricevuto parecchi ordini via Facebook e ho appena fatto una consegna ad una signora a casa con i bambini impegnata a lavorare in smart working. È difficile prendere le misure dei piedini dei bambini e quindi si affidano a noi per ricevere i consigli per acquistare la scarpa adatta. L'unica cosa è che c'è un po' di diffidenza nell'uscire di casa con i bambini, ma ci dovremo abituare, credo che questa situazione andrà avanti per il resto dell'estate».

Baratella, poi, indica sul bancone una scatola con mascherine, colorate e piccole: «Sono per i bambini, le ho fatte io a mano e sono riutilizzabili. C'è una taschina nella quale poi si può mettere del tessuto non tessuto come filtro».

Un altro negozio che da un paio di settimane ha potuto rialzare la serranda è Little Garage in via Cavour, dove Jessica Raise è intenta a sistemare la merce sui ripiani: «La prima settimana non è andata male - spiega - Le persone che entrano avevano bisogno anche di sentirsi dire buongiorno in una città così vuota. Finora non c'è stato bisogno di dire nulla, entrano tutti con mascherina e guanti. Ho fatto consegne a domicilio in centro, ho raggiunto in bicicletta. Di certo da soli non si naviga bene, mi piacerebbe che riaprissero tutti. C'è paura, ma dovremo imparare a conviverci, altrimenti ci si ammalerebbe di qualcos'altro. Anche i bambini, dopo tutto questo isolamento, hanno bisogno di vedere un sorriso e di uscire».

Spostandosi dal centro storico ai centri commerciali, alla Fattoria ci sono due negozi aperti, oltre al supermercato e ai punti specializzati per la telefonia: Idexè e Original Marines. In quest'ultimo negozio, Alessandra racconta che hanno riaperto martedì e le cose vanno piuttosto bene: «Siamo contenti, vengono clienti che hanno bisogno di tutto il necessario per i bambini, soprattutto quelli piccoli. Speriamo che continui così, ma al tempo stesso che si possa riaprire il prima possibile».

Tornando in centro storico, sono diverse le attività commerciali che hanno comunque tenuto aperto e hanno potuto sfruttare le consegne a domicilio, anche se non vendono vestitini per bambini ma prodotti di cui i più piccoli vanno ghiotti: caramelle e cioccolatini. Come lo storico Talmone di via Angeli, gestito da Anna Marchetti e dalla sorella Angela, dove il morale è un po' basso, ma non si perde la fiducia nel futuro: «Sotto Pasqua è andata piuttosto bene, non siamo vicini a come sarebbe andata se fossimo rimasti aperti, ma piuttosto di restare chiusi abbiamo fatto il possibile per recuperare il recuperabile e le persone hanno risposto. Adesso continuiamo ad essere impegnate nelle consegne e chi volesse rivolgersi a noi può farlo tramite Facebook per ricevere i nostri prodotti rimanendo a comodi casa».

