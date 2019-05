La frontiera della canapa va riaperta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Canapa è sinonimo per molti di sostanza stupefacente. Mentre negli anni 50 la canapa industriale era una coltivazione diffusa in Italia su centomila ettari e il 10 per cento era coltivato in Polesine. A oggi le opportunità per una nuova stagione di sviluppo non si sono ancora realizzate, nonostante una legge nazionale, la 242 del 2 dicembre 2016, abbia dettato le Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. In Veneto è in corso dal marzo 2018 l'iter per l'approvazione del...