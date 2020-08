CULTURA

ROVIGO Il rilancio della cultura, superata l'emergenza Coronavirus, passa attraverso l'organizzazione di numerose iniziative. E così la Fondazione Rovigo cultura va a caccia di nuove sponsorizzazioni, mirate a sostenere i progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione. Il progetto prevede la collaborazione e la ricerca di partner e istituzioni, per supportare i tanti eventi culturali in provincia di Rovigo.

Tra le principali iniziative spiccano la nuova edizione di Rovigoracconta, in agenda nel weekend dal 28 al 30 agosto; la Fabbrica dello Zucchero (prevista a settembre e ottobre) con Festival Tensioni, Fuori fabbrica, Foto Sensibili, DeltaBlues e manifestazioni collegate; il Teatro delle regioni, fino al 15 agosto, programmato con la compagnia Il Mosaico; gli spettacoli teatrali estivi al museo degli Olivetani con Minimiteatri; gli eventi promossi all'interno dell'Agosto rodigino e che si svolgono in piazzetta Annonaria, Pescheria e piazza Vittorio Emanuele; gli spettacoli musicali nel centro cittadino che si tengono in agosto; il teatro di prosa all'aperto al Censer, in calendario nello stesso mese; le proposte creative del Festival Wallabie street art, in calendario a settembre, infine il premio cinematografico Paola Dria previsto a ottobre.

Gli sponsor interessati potranno presentare la manifestazione di volontà a sostegno del calendario annuale, oppure entro lo spazio di realizzazione del singolo evento, per partecipare al sostegno dei progetti culturali della Fondazione sia economicamente sia proponendo servizi. Le richieste si possono indirizzare a rovigocultura@gmail.com oppure a frc@pec.fondazionerovigocultura.it.

