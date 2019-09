La Fondazione Cariparo: «Non siamo interessati al chiosco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIAZZA MERLINROVIGO «Neghiamo qualsiasi interesse verso il chiosco di piazza Merlin». Con poche, ma eloquenti, parole la Fondazione Cariparo esclude di volere acquistare il bar-gelateria che entro qualche giorno sarà smontato pezzo per pezzo e depositato per chissà quanto tempo nel deposito del Comune. Ciò che appare strano, però, è che effettivamente c'è stato un interessamento da parte della Fondazione filantropica, almeno a livello di chiacchiera interna, per cui è plausibile che abbiano ritenuto l'operazione davvero troppo onerosa...