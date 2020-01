UNIVERSITÀ

ROVIGO La Fondazione Cariparo rinnova l'impegno per il futuro dei laureati dell'università di Padova. Un nuovo bando, realizzato in collaborazione con l'ateneo, è stato messo a disposizione dei laureati che intendono intraprendere un percorso di formazione post laurea. Il bando Dottorati di ricerca, giunto alla 17. edizione, può contare su un plafond di quasi 4 milioni per sostenere borse triennali e quadriennali in tre aree: matematica, scienze fisiche, dell'informazione e della comunicazione, ingegneria e scienze della terra, cui viene riservato un importo pari a quasi 1,5 milioni, l'area scienze della vita per pari importo e l'area per scienze umane e sociali cui viene riservato un importo pari a 890mila euro. Un impegno, quello della Fondazione Cariparo per il 2020, che il presidente Gilberto Muraro commenta che «l'impegno passato, presente e futuro del nostro ente a favore della ricerca scientifica, di cui il bando è uno degli interventi più significativi, caratterizza in maniera importante il nostro programma erogativo, che per il 2020 ha destinato a questo capitolo complessivamente 9 milioni. Crediamo fermamente che un Paese che non investe in ricerca, sia destinato all'involuzione».

E.Bar.

