La filiera dell'illegalità in spiaggia diventa spettacolo

CONTRAFFAZIONEROSOLINA Niente di vero sotto al sole è la rappresentazione che andrà in scena venerdì sera in piazzale Europa a Rosolina Mare contro il business dei prodotti contraffatti sulle spiagge. L'iniziativa che nel litorale rosolinese si svolgerà alle 18.30 e alle 20.30 e nasce su impulso della Confcommercio nelle principali località balneari del Veneto con l'intento di coinvolgere direttamente i turisti e i residenti sensibilizzandoli sulla problematica.FILIERA DELL'ILLEGALITÀStando ai dati riportati da Confcommercio in Veneto la...