La fiera di San Bortolo si è chiusa con pieno successo

QUARTIERIROVIGO Erano in oltre un migliaio gli spettatori presenti l'altra sera a San Bortolo, in occasione dell'ultima serata della 175. sagra di San Bartolomeo. Anche nella piccola piazza antistante la chiesa e la sede dell'ex convento degli Olivetani, tante le persone in piedi, in quanto le sedie erano poche, ma non per volontà dell'organizzazione, visto che si devono rispettare i parametri di sicurezza della Prefettura in caso di eventi pubblici. Non sono mancate le polemiche sia da parte di chi si è visto costretto a seguire in piedi...