LE FIERE SI RINNOVANO

ROVIGO La fiera da asporto funziona. I volontari e lo stracotto d'equino sono più forti del Coronavirus. La festa di Sant'Antonio a Salara, una delle prime fiere post-pandemia, ha registrato un successo sopra le aspettative per il centro sociale ricreativo Il Tiglio. I pochi volontari protagonisti in cucina, da venerdì a domenica, hanno accontentato oltre 300 persone. Numeri eccezionali per il gruppo locale. Il presidente Vittorio Zanforlin è reduce da un impegnativo tour de force: «Abbiamo iniziato a lavorare venerdì mattina alle 8 e proseguito fino alle 15.30 con la preparazione della carne. La fiera si è sviluppata per l'80% con le consegne a domicilio, grazie ai volontari Luigi Gioacchin e Leonardo Soriani. Enzo Manzalini e la figlia Alice, invece, erano impegnati con me ai fornelli. Al sabato ci sono state richieste davvero inaspettate: a domicilio, oltre agli abitanti di Salara, abbiamo servito gente dei paesi limitrofi come Ficarolo e Calto».

LA SPECIALITÀ

Tutti pazzi per lo stracotto d'equino. C'è chi ha varcato i confini regionali e chi invece ha acceso la macchina dal Delta per risalire fino all'Alto Polesine: «Sono arrivate persone da Loreo, che già conoscevano le nostre specialità. E poi, per il servizio d'asporto, abbiamo rivisto gli amici di Badia, Ferrara, Mantova e addirittura Bologna», dice Zanforlin. Nel ristretto menù sono stati inseriti i bigoli con il ragù da equino, con pasta da cucinare e preparata da un pastificio, e la polenta al cucchiaio. Alcuni ghiottoni non hanno resistito al bis: «Abbiamo ricevuto i clienti al venerdì e poi si sono ripresentati al sabato, perché avevano già terminato le scorte».

VOGLIA DI FESTEGGIARE

Secondo il presidente dell'associazione, la motivazione del successo non è solo gastronomica: «La Festa di Sant'Antonio è sinonimo di socialità, la gente aveva voglia di festeggiare dopo mesi passati in casa. Siamo felici di aver creato un momento di festa, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del distanziamento sociale. Non ci sono stati assembramenti fuori dalla sede, solo il 20% si è presentato per ritirare l'asporto, gran parte del lavoro ci ha visti impegnati a domicilio». Il Tiglio non si ferma qui: «Ringraziamo i soci che hanno aderito e quanti hanno gradito un segno della tradizione. Ci rivedremo sabato 11 luglio, con la Cena sotto le stelle, su prenotazione, massimo 120 posti e accompagnamento musicale. Stiamo studiando il menù: tra i primi, ravioli all'equino o in alternativa all'albicocca. E tra i secondi piatti una grande sorpresa», dichiara Zanforlin.

A far visita in cucina è comparsa Mara Barison, presidente provinciale Ancescao, che, manco a dirlo, è tornata a casa con le specialità locali.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA