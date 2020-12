(G. Fra.) Torna il calendario della Fidas Polesana. L'obiettivo è accompagnare idealmente i donatori di sangue per 2021. «In un anno così particolare - dice il presidente Luca Callegari - abbiamo cercato di coinvolgere le persone per riflettere sull'importanza del dono del sangue e sulla bellezza che un gesto così semplice porta con sé. Alla fine della primavera, dopo un periodo difficile per tutti, abbiamo pensato a un progetto che portasse gioia e speranza, proprio come si fa il gesto della donazione sia per chi dona che per chi riceve». È nato così il concorso Scatta i colori della vita, aperto agli appassionati di fotografia, donatori e non donatori, che volessero esprimere la bellezza e la gioia della vita, del ricevere e del donare. «Abbiamo avuto tantissimi partecipanti e non è stato facile per la nostra giuria, composta da alcuni consiglieri della Fidas Polesana oltre che da due giurati d'eccezione, Monica Stefani e Paolo Cominato, scegliere le foto più belle. Quest'anno abbiamo pensato a qualcosa di diverso. Oggi alle 18.30 sulla nostra pagina Facebook Fidas Polesana presenteremo il calendario». I calendari saranno disponibili in sede Fidas Polesana a partire da lunedì 14 dicembre.

