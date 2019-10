La Festa dei Carristi, 73 anni di tradizione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMAGGIO AI CARRISTIROVIGO Prima la cerimonia religiosa, nel Tempio della Rotonda, poi la cerimonia civile, al Monumento al Carrista, nel giardino della pista ciclabile in Largo Salvo D'Acquisto, sulla Circonvallazione Ovest, all'altezza di ponte Marabin, per l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro. In mezzo ai due momenti solenni, un folto e applaudito corteo, accompagnato dalla banda di Villadose attraverso le strade della città, gremite per la Fiera.73ESIMO ANNIVERSARIODomenica, infatti, si è celebrata la festa per il...