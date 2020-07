La fase acuta dell'emergenza Covid è stata superata, ma il virus non è stato debellato e l'attenzione dal punto di vista sanitario resta massimo.

Già con una delibera dello scorso 26 maggio è stata formalizzata dal direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella l'istituzione di un apposito Nucleo operativo Covid, una speciale task force sotto l'ala del Sisp, con compiti molto ampi e precisi, in particolare, sul fronte del monitoraggio epidemico, della presa in carico e gestione dei casi sospetti con le connesse attività necessarie per contenere ogni possibile focolaio, delle attività di informazione e comunicazione e delle attività di sanità pubblica integrate con tutti i servizi aziendali.

Per questa specifica attività, il Nucleo composto dai dirigenti medici Andrea Formaglio, con l'incarico di Referente del Nucleo, e Maurizio Cattarin, con la responsabilità della sorveglianza nelle Rsa, dall'assistente sanitario coordinatore Maria Gennaro e dall'assistente sanitario Duke Ashong, viene rinforzato con l'ingresso della dottoressa Sara Previato, dirigente medico del Sisp, proprio con il preciso compito di seguire e coordinare gli aspetti relativi a screening e sorveglianza.

