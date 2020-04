LA DISTRIBUZIONE

ROVIGO Ogni giorno suonano al campanello dei rodigini per consegnare loro alimentari, farmaci, mascherine e buoni spesa. Sono 192 gli angeli del volontariato da settimane in prima linea per aiutare le famiglie polesane messe in ginocchio dal Coronavirus.

Giovani boy scout, studenti universitari, ex poliziotti, ma anche tanti nonni e nonne quotidianamente, senza guardare l'orologio, muovono l'enorme macchina della solidarietà attiva in città e nell'intero Polesine. Anche se però i volontari adottano tutte le precauzioni in merito al Covid-19, ossia consegnano la merce a distanza e indossano mascherine e guanti, sono comunque ogni giorno sottoposti al rischio del contagio. L' Ulss 5, da lunedì, darà dunque il via ai tamponi anche per questo importante gruppo di persone al fine di scongiurare la presenza di infetti asintomatici tra le mani che quotidianamente aiutano gratuitamente la cittadinanza.

«Un tampone che forse doveva essere fatto molto prima, visto il rischio di chi si trova in prima linea per l'emergenza», spiega il presidente di Bandiera Gialla Davide Sergio Rossi, coordinatore dell'esercito del bene che vede in campo anche altre diverse associazioni, come Blu Soccorso, Croce Rossa, Auser e Uisp. «La speranza è che non ci siano positivi aggiunge Rossi altrimenti la macchina degli aiuti sarebbe costretta a ridursi o a fermarsi. Un grave danno per l'intera comunità che ora più che mai necessità di aiuto».

Bandiera Gialla, che in Polesine conta 1200 soci, è stata la prima ad andare in soccorso agli anziani attraverso la consegna della spesa a domicilio. «Abbiamo raggiunto 400 anziani - spiega il presidente I nostri volontari in queste settimane hanno sempre fatto la spesa per loro. Le borse, assieme all'eventuale resto, viene lasciato davanti alla porta, evitando dunque il contatto. Con questa modalità abbiamo offerto il medesimo servizio anche a qualche infetto che si trovava in quarantena e non poteva contare sull'aiuto di familiari in quanto anch'essi in isolamento preventivo».

C'è poi l'importante aiuto agli indigenti, famiglie italiane e straniere già in forte difficoltà. «Grazie alla raccolta fondi che abbiamo attivato circa tre settimane fa spiega il presidente di Bandiera Gialla siamo riusciti ad aiutare, con i circa 10 mila euro finora donati, tantissime persone indigenti già seguite dai Servizi Sociali e ancora i più in ginocchio dall'emergenza».

Da tre giorni, l'aiuto a chi si trova in difficoltà è stato ulteriormente potenziato grazie al banco alimentare. «In alcuni supermercati della città, per il momento del gruppo Alì e Despar spiega Rossi , è presente un cesto per raccogliere le donazioni di alimenti di prima necessità. I prodotti donati saranno poi distribuiti dai volontari alle famiglie che non hanno i soldi per fare la spesa». Ad ogni famiglia bisognosa i volontari consegneranno una borsa con all'interno una trentina di alimenti, Bandiera Gialla aggiungerà poi ciò che manca, come pannolini e latte per bambini, nel caso della presenza in famiglia di neonati.

Consegnate per mano dei volontari anche le circa 50 mila mascherine della Regione e l'altro giorno anche il bonus spesa del Governo. «Abbiamo diviso la città in quattro macro aree spiega Rossi -: il Centro, San Bortolo, la Tassina, San Pio X e la Commenda più le frazioni spartite tra ciascun gruppo. I volontari delle diverse associazioni in campo sono già partite con al consegna dei buoni.

«Si tratta di famiglie spiega il numero uno di Bandiera Gialla che non avevano mai chiesto aiuto ai Servizi Sociali e che si sono trovate in difficoltà economica a causa dello stop delle attività. La Commenda è quella maggiormente colpita da questa emergenza». Un esercito silenzioso quello dei volontari che in questi giorni ha visto scendere in campo anche le squadra di rugby e diversi consiglieri comunali anche dell'opposizione per la consegna di mascherine, spesa e farmaci. Un ponte della solidarietà che non si fermerà nemmeno a Pasqua perchè, come ricorda Rossi, «il bisogno non va in vacanza».

