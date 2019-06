LA DISAVVENTURA ROVIGO Un uomo di 66 e una donna di 47, rodigini, sono stati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DISAVVENTURAROVIGO Un uomo di 66 e una donna di 47, rodigini, sono stati soccorsi venerdì sera dopo le 20 dai vigili del fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale di Pordenone e Maniago sul Monte Borgà, sopra l'abitato di Erto-Casso, in provincia di Pordenone. Entrambi in buona salute, avevano sbagliato il sentiero a un bivio, si erano persi e, nel tentativo di ripercorrere i propri passi per ritornare sul sentiero, si erano trovati incrodati, cioè bloccati in un punto incapaci di avanzare o arretrare.ESCURSIONE SUI LIBRII due...