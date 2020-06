«Non è una decisione che abbiamo preso, ma l'effetto di automatismi che ci siamo trovati a subire: nella piattaforma in cui vengono inseriti gli organici, mi trovo due classi quarte di Scienze applicate invece che tre. È chiaro che, soprattutto in questa situazione emergenziale, è una perdita pesante, perché indubbiamente classi con numeri più bassi di studenti non solo giovano alla didattica, ma sono anche potenzialmente meno foriere di rischi». La dirigente scolastica del liceo scientifico Paleocapa Cristina Gazzieri, sottolinea come il taglio della IV C, con i ragazzi dell'attuale III che il prossimo anno saranno smembrati, con estrazione a sorte, nelle altre due sezioni A e B, non dipenda «dal Liceo, che anzi ha accolto la notizia con grande rammarico, ma da precise regole nazionali: le tre classi terze dell'indirizzo, infatti, sono scese al di sotto dei 22 alunni e gli Uffici territoriali sono chiamati ad accorpare tra loro classi di questo tipo». E così domani, alle 18, la professoressa Gazzieri incontrerà in videoconferenza alle 18 i genitori dei ragazzi della III C. «Non sarà però possibile - spiega - rivedere l'eventualità dell'accorpamento, perché la questione non dipende in alcun modo dalla dirigente o dalla scuola, che ben comprende le difficoltà».

