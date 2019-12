LA DIFFIDA

ROVIGO «Durante i controlli ispettivi sono state accertate alcune criticità riguardanti in particolare la gestione del processo di compostaggio e alcune difformità rispetto a quanto contenuto nell'autorizzazione. Tali aspetti concorrono a provocare emissione di odori che, in determinate condizioni meteo climatiche, possono causare disturbo ai residenti in zona».

ENERGIE RINNOVABILI

E' questo in estrema sintesi il motivo della diffida della Provincia alla Fri-El Green Power, il colosso delle rinnovabili con sede a Bolzano, che nel luglio dello scorso anno ha rilevato dalla Nuova Amit l'impianto via Curtatone a Boara Polesine, che a sua volta si articola in un impianto di trattamento di fanghi da impianti di depurazione civili ed agroalimentari per lo spandimento in agricoltura, con potenzialità di 10mila tonnellate l'anno di fanghi e 3mila di materiale lignocellulosico, e un secondo impianto di compostaggio che raccoglie Forsu, ovvero la Frazione organica del rifiuto solido urbano, il cosiddetto umido, insieme a, fanghi e materiale lignocellulosico, per una potenzialità di 40mila tonnellate l'anno.

PROGETTO DI AMPLIAMENTO

Per questo seconda parte dell'impianto c'è un progetto di ampliamento, sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, Via, che prevede la realizzazione di un impianto per produrre biometano e raddoppiarne la capacità di trattamento, fino a 98mila tonnellate l'anno.

La diffida della Provincia alla Fri-El Aprilia è l'esito della verifica dei tecnici dell'Arpav sulle prescrizioni dell'attuale Autorizzazione integrata ambientale, Aia, fra l'altro aggiornata in alcune sue parti anche lo scorso ottobre. La Relazione finale relativa alla verifica ispettiva Aia relativa all'anno 2019 è stata inviata da Arpav a Palazzo Celio il 13 dicembre scorso. Fra gli aspetti evidenziati: il fatto che «i bassi valori di temperatura, CO2, unitamente all'elevato valore dell'Indice di stabilità biologica evidenziano che il processo di bio-ossidazione/prima maturazione svolto nell'impianto, nel capannone C, non consente un'adeguata stabilizzazione del materiale trattato, il quale, conseguentemente, è caratterizzato da elevata fermentescibilità anche nelle successive fasi di vagliatura, maturazione finale, raffinazione e stoccaggio», una inadeguata manutenzione degli argini delle vasche di contenimento e condizionamento fanghi; i cumuli di rifiuti depositati nell'area G2, in corrispondenza delle zone perimetrali non adeguatamente protette dalla tettoia con possibile fuoriuscita di colaticcio, ovvero la parte di liquido che cola dai rifiuti, la zona di scarico del colaticcio Forsu per carico autobotte non dotata di sistemi di raccolta di eventuali perdite; il capannone D con chiusure da ripristinare.

PRESCRIZIONE VIOLATA

Evidenziata anche la violazione della prescrizione dell'Aia sulla frequenza di analisi di stabilità biologica (Irdp) sul materiale in uscita dall'area R dell'impianto. Quanto emerso nei controlli ha quindi portato l'Area Ambiente della Provincia ad emettere la diffida alla Fri-El Aprilia al rispetto delle condizioni prescrittive e all'adozione, entro 30 giorni, di idonee azioni atte a risolvere le difformità evidenziate in sede di verifica ispettiva. In particolare, le indicazioni che arrivano da Palazzo Celio sono di: «attuare modifiche tecniche e/o gestionali al fine di rendere il processo di compostaggio idoneo a garantire il previsto abbattimento della fermentescibilità; allontanare i cumuli dei rifiuti depositati in area G2 dalle zone perimetrali o dotare di idonei cordoli il limite esterno al fine di evitarne il dilavamento con possibile fuoriuscita di colaticcio in caso di precipitazioni meteoriche; dotare l'area di un idoneo sistema di raccolta di eventuali perdite; ripristinare le chiusure nel capannone D e la cartellonistica identificativa dei lotti di rifiuti/materiale presenti nel capannone D e nell'area G2; effettuare idonea manutenzione degli argini delle vasche di condizionamento fanghi».

Francesco Campi

