LA DENUNCIA ROVIGO Via della Costituzione è in preda al degrado. L'accusa

LA DENUNCIAROVIGO Via della Costituzione è in preda al degrado. L'accusa arriva dal consigliere comunale Antonio Rossini, che punta il dito contro l'inefficienza dell'Amministrazione comunale nel saper curare il decoro pubblico e la sicurezza degli utenti della strada. Nel viale principale del quartiere della Commenda, nella parte Est, quella in cui negli ultimi cent'anni sono state realizzate moltissime villette residenziali, la situazione dei marciapiedi e delle strade è davvero drammatica.VIA BENEDETTO CROCEIn via Benedetto Croce, una...