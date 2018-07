LA DENUNCIA ROVIGO Un giardino trasformato in una sorta di deposito di ferro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DENUNCIAROVIGO Un giardino trasformato in una sorta di deposito di ferro vecchio: pezzi di biciclette, soprattutto ruote, ma anche gomme e parti elettroniche. Materiali di scarto, accatastati in modo apparentemente disordinato, in un piccolo fazzoletto di terra affacciato sull'area a parcheggio che si apre lungo la strada, nel cuore di San Pio X. Una situazione che va avanti da tempo, lamentano alcuni vicini, che nel recente passato hanno interessato anche i vigili, inviando delle foto, nonché l'Ater, visto che il giardino in questione è...