La dedizione al lavoro fa bene alla comunità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECONOMIAROVIGO La Camera di commercio di Venezia e Rovigo ha riconosciuto, con la Premiazione del lavoro, del progresso economico e dell'innovazione la dedizione e il merito di 74 tra imprenditori, aziende e lavoratori che si sono distinti per aver contribuito a far crescere il tessuto economico locale. L'evento è stato ospitato nel Salone del grano a Rovigo ed è alla seconda edizione: dopo l'accorpamento degli enti camerali di Venezia e Rovigo, prosegue la tradizione del Premio fedeltà al lavoro dedicato ai lavoratori in attività o in...