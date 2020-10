LA DECISIONE

PORTO TOLLE Da oggi per dieci giorni gli alunni della secondaria di primo grado Brunetti di Ca' Tiepolo non andranno a scuola. Una scelta a tutela della salute pubblica arrivata con l'individuazione di 14 casi di positività al Covid-19, compresi alcuni docenti. Una notizia che ha generato qualche malumore in chi ha il figlio risultato negativo. «Capisco i genitori che hanno i figli a casa e non sanno come fare, rimane un disservizio, ma era una scelta necessaria per contenere il numero dei contagi - afferma il sindaco Roberto Pizzoli - ci sono casi positivi in 7 classi su 10. Seguendo l'allegato uno dell'apposita ordinanza regionale che detta le linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di Covid all'interno delle scuol,e proprio in accordo con la direzione di Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 5 e la dirigenza scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni».

SENZA INSEGNANTI

Spiega ancora Pizzoli come anche chi sia risultato negativo debba stare in isolamento preventivo poiché potrebbe essere ancora in fase di incubazione. «Avendo più di un caso positivo nella stessa classe, è necessaria la quarantena per tutti gli alunni di questa stessa - ricorda il sindaco - inoltre, essendo coinvolti anche alcuni insegnanti che sono stati in contatto con i positivi, anche loro non possono andare a scuola: sarebbe stato impossibile garantire lo svolgimento delle lezioni».

LEZIONI A DISTANZA

Bisognerà attendere i prossimi giorni per sapere se sarà attivata la didattica a distanza, nel frattempo per contrastare la diffusione del contagio la dirigenza scolastica ha optato per il rinvio delle assemblee di classe e le elezioni dei rappresentanti dei genitori di tutti i plessi fino a data da destinarsi.

Al contempo la preside Silvana Rinaldi ha inviato alle famiglie degli alunni e al personale scolastico di tutto l'istituto comprensivo il nuovo protocollo Covid. Da oggi in tutti i plessi dell'istituto sarà obbligatoria la rilevazione della temperatura corporea per tutto il personale scolastico e gli alunni. La rilevazione sarà effettuata all'ingresso dell'edificio o nelle singole classi durante la prima ora di lezione da parte dei collaboratori scolastici. Nel documento è precisato l'uso obbligatorio della mascherina sia al chiuso che all'aperto.

LA LETTERA

«Invitiamo calorosamente le famiglie degli alunni a vigilare, mediante coerente prassi educativa, sul rigoroso rispetto delle seguenti regole anche all'esterno dei plessi scolastici conclude la lettera - uso della mascherina, distanziamento fisico, divieto di assembramento, continua igienizzazione delle mani. Le suddette misure vengono quotidianamente applicate in tutti i plessi per garantire la massima sicurezza e tutela della salute di minori e adulti. Risultano, però, pienamente efficaci soltanto se garantite ovunque e sempre, dentro e fuori la scuola».

Anna Nani

