PALAZZO CELIOROVIGO Ricca di allusioni, considerata in Egitto simbolo di vita dissoluta, la raqs sharqi (conosciuta in Occidente come la danza del ventre) è diventata la provocazione per sensibilizzare Contro ogni violenza nell'appuntamento che nella sala consiliare della Provincia ha unito danza, riflessioni e letture di brani e poesie, nelle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una...