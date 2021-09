Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PANDEMIAROVIGO Una giornata sul filo dell'equilibrio, ma con spiragli di ottimismo, fatte salve le preoccupazioni per l'imminente riapertura delle scuole. Ieri il numero delle nuove positività è stato pareggiato dalle nuove guarigioni, 11. Questo fa sì che il numero dei polesani attualmente positivi sia rimasto a quota 382, mentre calano leggermente, da 635 a 607, le persone in isolamento domiciliare. A questo proposito va rimarcato come 7...