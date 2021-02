Arrivano a 400 le morti Covid in Polesine, 162 delle quali dall'inizio dell'anno. A spegnersi, mercoledì sera, un 88enne residente in un Comune mediopolesano ricoverato in Area Medica Covid a Trecenta. Nel frattempo sembra rialzarsi, seppur leggermente, anche la curva del contagio. E non tanto perché anche ieri sono emerse 48 nuove positività, in linea con le 47 di mercoledì, quanto perché è risalita sopra il 3% la media dell'incidenza misurata negli ultimi sette giorni, rapportando il numero di casi al numero di persone sottoposte a tampone. E tornano a crescere le persone attualmente positive, 910, perché minori dei nuovi contagi sono risultate le guarigioni accertate, 33. Per quanto riguarda invece la situazione degli ospedali, calano leggermente, a 72, i ricoverati totali. Restano 6 i pazienti in Terapia intensiva a Trecenta e 56 quelli in Area Medica, oltre a 9 in Malattie Infettive a Rovigo e uno nella Psichiatria Covid ad Adria. Si riducono ancora, intanto, le positività nelle case di riposo, con il totale che è ora sotto quota 20. Restano positivi un ospite della Casa Albergo di Lendinara, 2 ospiti del Csa di Adria, 2 ospiti e un operatore della casa di riposo Iras di Rovigo, 2 ospiti del Centro Servizi La Residence di Ficarolo, 4 ospiti della Casa di Riposo San Gaetano di Crespino e 4 ospiti e un operatore dell'Opera Pia Francesco Bottoni di Papozze.

