ROVIGO «La curva del contagio rimane alta e non accenna a diminuire». L'amara constatazione arriva dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella a fronte di 82 nuove positività registrate nel bollettino provinciale di ieri, parzialmente mitigate dall'accertamento di 70 guarigioni. Al di là delle cifre assolute, infatti, resta alto il dato dell'incidenza, il rapporto fra nuovi casi e persone sottoposte a tampone, che è un po' il termometro dell'andamento epidemico. Ieri il valore era 7,42, a metà dicembre, che è stato un mese pesantissimo dal punto di vista dei contagi e dei decessi, era 6,2%.

I contagiati totali salgono a 8.232, mentre le guarigioni a 5.057. I residenti in Polesine attualmente positivi sono 2.920, mentre 3.586 sono in isolamento domiciliare. «C'è una recrudescenza del virus a livello internazionale sottolinea Compostella - Anche da noi la curva del contagio resta alta, nonostante le misure di contenimento legate ai vari decreti governativi e regionali. Avremmo dovuto vedere effetti significativi, invece non è stato cosi. Dal punto di vista epidemiologico si discute se questa curva che resta alta significa che siamo in una seconda ondata che non si riduce o se siamo già entrati nella prevista terza ondata. Fatto sta che il virus continua a circolare e c'è ormai un'evidenza chiara della presenza in Veneto di ceppi virali a maggior contagiosità, non solo il cosiddetto ceppo inglese. E finché avremo questa curva che si mantiene alta avremo un numero alto di ricoveri, perché anche dopo un eventuale calo della curva epidemica, c'è una latenza di una decina dei giorni prima che si possa registrare una riduzione della pressione ospedaliera. La nostra previsione è che si possa avere un abbassamento dei ricoveri attorno al 21-22 gennaio a livello regionale e attorno al 19 qui in Polesine: è ancora lunga».

Ieri il numero totale dei ricoverati è sceso leggermente, da 137 a 135, anche per effetto dei dolorosi nuovi decessi, 10 in tutti fra i residenti in Polesine. Sono 92 i pazienti in Area Medica e semintensiva respiratoria Covid a Trecenta, 18 in Terapia Intensiva Covid sempre al San Luca, uno in Rianimazione a Rovigo, 8 in Malattie Infettive a Rovigo, 3 nella Psichiatria Covid ad Adria e 13 pazienti in Area medica Covid sempre all'ospedale di Adria, dove è stato trasferito anche il paziente precedentemente ricoverato in Terapia intensiva coronarica a Rovigo. Di questi 135 ricoverati spiega il dg - quattro sono residenti di altre province e stiamo valutando anche l'eventualità del loro trasferimento. Per quanto riguarda i pazienti in Terapia intensiva a Trecenta, ne abbiamo 11 che sono residenti nei Comuni del Distretto 2 di Adria, e tre del Distretto 1 di Rovigo: c'è una nettissima prevalenza di forme gravi nel Basso Polesine e questo è un aspetto che merita di essere approfondito. In Terapia intensiva abbiamo una mortalità del 50%. Anche se la pressione sugli ospedali è altissima, per il momento stiamo reggendo. I nostri operatori sono stanchi, ma stanno andando avanti con grande impegno. Anche a livello clinico la seconda ondata è nettamente peggiore rispetto alla prima e l'età media è più bassa: prima l'80% dei ricoverati aveva più di 80 anni, ora il 70% ha fra 50 e 80 anni. Per quanto riguarda le case di riposo, ieri sono emerse altre sei positività: due operatori del Csa di Adria, il focolaio più consistente con 83 ospiti e 17 operatori positivi, un operatore dell'Iras di Rovigo, dove risultano al momento 37 contagiati fra gli ospiti e 12 fra gli operatori, e un ospite e due operatori della casa di riposo Sant'Anna di Villadose, che conta invece 30 ospiti e 17 operatori positivi. Come rimarca Compostella, «al momento tre sono i focolai attivi: Adria, Villadose e Papozze, il più recente, dove è in corso lo screening e al momento ci sono 17 positivi su 88 fra gli ospiti e 5 positivi su 61 fra gli operatori. Il focolaio di Corbola si è raffreddato e sta procedendo la fase di negativizzazione, come a Lendinara, mentre la situazione dell'Iras è stabile».

