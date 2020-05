LA CULTURA

ROVIGO Da oggi, chi arriverà in città potrà visitare gratuitamente le mostre di Palazzo Roverella e Palazzo Roncale. Dopo la pausa forzata di questi mesi, i palazzi storici del centro tornano infatti ad accogliere il pubblico e ad ospitare eventi di prestigio promossi da Fondazione Cariparo e Comune.

ROVERELLA E CONCORDI

Al Roverella sarà il capolavoro di Giovanni Bellini Madonna con Bambino ad accogliere idealmente gli ospiti che torneranno a cibarsi d'arte dopo la chiusura delle mostre dettata dal lockdown. Alla Pinacoteca dei Concordi il pubblico potrà ammirare anche la sezione recentemente allestita sulle antichità dell'Antico Egitto, comprese le due famose mummie donate alla città da Valsè Pantellini, rodigino che fece fortuna in Egitto all'epoca dell'apertura del Canale di Suez. Accanto alla Sezione Egizia, quella delle Antichità Romane e Pre-romane, anch'essa recentemente allestita al Roverella. Il tutto ad ingresso gratuito.

PALAZZO RONCALE

Anche Palazzo Roncale riapre le porte e presenta la mostra dedicata alla Quercia di Dante, interrotta subito dopo l'apertura di febbraio a causa del diffondersi della pandemia. L'evento raccoglie una serie di proposte tra cui, oltre all'esposizione della famosa quercia, una mostra sulla prima cantica dantesca con alcune opere di celebri artisti intitolata Visioni dell'Inferno, in una contaminazione tra letteratura, storia ed opera d'arte.

IL SINDACO

«Percorrere le sale dei palazzi nel cuore storico della città è l'invito del sindaco Edoardo Gaffeo -, lasciandosi coinvolgere dalla scoperta e dal fascino della bellezza dell'antico, significa rigenerare lo spirito e arricchire il proprio bagaglio di esperienza e conoscenza».

NUOVE REGOLE

L'emergenza Covid ha però imposto nuove regole per accedere a mostre e musei. Non sarà infatti possibile fare visite guidate di gruppo, ma solo individuali e sia ingresso che visita saranno gestite nel rispetto delle normative di prevenzione. Le visite saranno infatti contingentate e vi è l'obbligo dell'uso della mascherina per i visitatori e per il personale. I visitatori troveranno inoltre all'interno dispenser per la sanificazione della mani e sono inoltre invitati a prediligere l'acquisto del biglietto tramite app e siti web. Le due sedi espositive rispetteranno il seguente orario: ogni venerdì dalle 9 alle 19; ogni sabato dalle 9 alle 20 e, infine, ogni domenica dalle 9 alle 20. Ad eccezione del primo weekend di apertura che, grazie al ponte del 2 giugno, vedrà Palazzo Roverella e Palazzo Roncale aperti oggi (orario 9-20), domani (orario 9-20), lunedì (orario 9-19) e martedì 2 (orario 9-20).

GLI ORARI

Le mostre apriranno le porte a partire da oggi, fino al 19 luglio. Dopo la pausa estiva torneranno dunque visitabili a settembre. Grande attesa per l'arrivo in autunno a Palazzo Roverella per la grande mostra monografica su Chagall che sarà ospitata in città fono a febbraio del 2021. Al Roncale continuerà invece ad essere proposta l'esposizione sulla Quercia e l'Inferno di Dante. A determinare il successo di pubblico delle mostre sarà il via libera allo spostamento tra regioni. Negli ultimi anni, infatti, Rovigo ha registrato un importante incremento del turismo culturale legato proprio alle mostre ospitate al Roverella. Nel 2019, ad esempio, la mostra sul Giapponismo, ha contato ben 51mila presenze. Solo nel 2014, con Ossessione Nordica, il Roverella era riuscito a raggiungere il record di 55mila visitatori. Quest'anno e anche il prossimo, invece, a mettere a rischio la frequentazione di mostre e musei, potrebbe essere una seconda ondata di contagi da Covid.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA