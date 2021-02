LA SCOMPARSA

ROVIGO «Chi ha avuto la fortuna e il privilegio di lavorare fianco a fianco con Anna Zoppellari, assistere alle sue lezioni, scrivere una tesi sotto la sua supervisione, sa che l'università di Trieste ha perso non solo una studiosa e una docente di grande valore, ma una persona che sapeva conquistare l'affetto e la stima di tutti coloro con cui veniva a contatto». Questo l'abbraccio virtuale dell'ateneo triestino alla professa Zoppellari, rodigina, che in tanti cercheranno di rendere concreto, oggi alle 10.30 al funerale alla chiesa della Madonna Pellegrina in piazza Cervi. Dopo la maturità al liceo Paleocapa, la laurea a Padova, gli studi a Parigi e il dottorato a Milano, aveva vinto la cattedra a Trieste nel 1997. Moglie del pittore Vanni Cantà, lascia anche la figlia Sofia, fino al 2016 attivista degli Studenti medi rodigini e nel 2019 capofila delle Sardine: «Mamma - scrive la figlia - ha dato il suo ultimo bacio alla piazza e poi se n'è andata. È stato tutto molto veloce e inaspettato e ora devo imparare a cucinare la pizza. E la paella. E le cotolette. E il salmone con i pistacchi sbriciolati sopra. Perché ora che non le può più preparare mamma lo deve fare qualcun altro. In questo modo, mamma vivrà ancora nelle piccole cose. Ogni volta che parlerò francese, ci sarà lei al mio fianco a correggermi la pronuncia, facendomi sillabare ogni parola partendo dalla fine. Dietro ogni quadro di papà, ci sarà mamma a dare il suo parere, arrabbiandosi ancora quando lui lo vorrà cambiare solo per farglielo piacere».

