LA CULTURA IN CITTÀROVIGO Sono in arrivo tre anni di grandi mostre a Rovigo, a Palazzo Roverella e Palazzo Roncale, per allargare lo sguardo della città su nuovi orizzonti e illuminare i tesori del Polesine. Mentre l'attuale esposizione sul Giapponismo e l'arte europea, a Palazzo Roverella fino al 26 gennaio, sta conquistando risultati da record, le grandi mostre ripartiranno già dal 28 febbraio con un omaggio a Dante Alighieri, che anticipa di un anno le celebrazioni dei 7 secoli dalla morte del Poeta, e poi con la selezione di oltre 100...