La crociata della Menon contro le buche

DEGRADO URBANOROVIGO «I marciapiedi lisci, senza buche, sono un segno di civiltà». A osservarlo è la candidata sindaco Silvia Menon, che punta il dito sullo stato in cui versano i percorsi destinati ai pedoni in pieno centro storico. «Dislivelli e crepe sono barriere architettoniche per gli anziani e per i disabili. Già quattro anni fa avevamo segnalato la situazione disastrosa che si presenta fuori da due supermercati del centro, entrambi su Corso del Popolo, l'Orva nella zona sud e i Fratelli Fanchin (ex Zeggio) nella parte verso la...