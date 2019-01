La Croce Rossa porta la befana tra gli anziani a Casa Serena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CROCE ROSSAROVIGO Un mare di giocattoli, nuovi e usati, ma anche di biciclette, lettini e altro, è stato il fruttuoso raccolto del comitato di Rovigo della Croce Rossa, che sarà impegnato in oggi e domani per riuscire a distribuire quanto ricevuto in dono nel corso delle festività natalizie.«Abbiamo superato di molto le attese - spiega Caterina Labianco, responsabile del settore servizi sociali della Cri rodigina -, al punto che non sapevamo più dove mettere tutti i giochi ricevuti attraverso le nostre iniziative. Non faremo distinzioni...