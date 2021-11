Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAROVIGO (E. Bar.) La Croce rossa italiana scende in piazza per incontrare i cittadini. Domani dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19, il comitato di Rovigo occuperà piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico, con i propri mezzi e gli strumenti di cui dispone. L'iniziativa rientra nell'ambito degli eventi organizzati in occasione della 36. Giornata mondiale del volontariato, che ricorrerà il prossimo 5 dicembre, e...