Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIROVIGO Con una telefonata di Antonio Tajani al sottosegretario di Stato alla giustizia Francesco Paolo Sisto, la soluzione per il nuovo tribunale di Rovigo prenderà la strada dell'ex caserma Silvestri?L'arrivo del coordinatore e vicepresidente di Forza Italia nel capoluogo polesano, per il tour in Veneto che ieri ha portato Tajani anche a Conegliano e Padova, non è stato solo l'occasione per un confronto con le associazioni di...