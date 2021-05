Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MOBILITAZIONEROVIGO Al grido di «Gaffeo resta», un centinaio tra civici, cittadini ed elettori del Pd, sono scesi in piazza Garibaldi per un flashmob a favore del primo cittadino dimissionario. La crisi di giunta, innescata da cinque consiglieri che hanno votato contro la mozione sul Tribunale sottoscritta dal sindaco, a una settimana dallo scoppio non sembra avere trovato una soluzione. Nei prossimi giorni Achille Variati, inviato in...