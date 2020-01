«La criminalità sta avvelenando anche il Polesine»

TERRITORIO DA SALVARE

ROVIGO La 32. convention del Centro francescano di ascolto si terrà a Rovigo domenica 26 e sarà dedicata alle tematiche dell'ambiente. Il titolo dell'assemblea, Caution. Danger. L'ambiente violentato annuncia già l'indirizzo del dibattito che al centro giovanile Don Bosco, in viale Marconi, si svilupperà dalle 9.30, dopo la messa in programma alle 8.30, con gli interventi del direttore del Centro francescano di ascolto Livio Ferrari e poi di Lucia Pozzato, Roberto Tommasi e del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

Dopo la relazione iniziale di Ferrari, diretta a mostrare l'autoreferenzialità e la lontananza dei sistemi economico-politici dai bisogni delle realtà locali, dove sempre più spesso, così, sono diventate fondamentali le azioni di difesa organizzate dai cittadini per la salvaguardia dei beni comuni, parteciperà la referente del Comitato Terre nostre di Villadose, Lucia Pozzato, insegnante e presidente del gruppo di acquisto solidale Il soffione, per parlare di La pattumiera Polesine.

PROVINCIA AVVELENATA

Perché, spiega Livio Ferrari, presentando l'appuntamento al centro Don Bosco, «non si può far finta di niente di fronte a quanto sta avvenendo da tempo anche in Polesine. Ricordiamo la nube tossica letale che si era sviluppata nella campagna di Ca' Emo in seguito allo sversamento di acido solforico, in una vasca contenente liquami e altre sostanze, in un'azienda interna a quella, diventata famosa alla cronaca e ora fallita, che produceva fertilizzanti e lavorava gli scarti di depurazione delle acque di scarico trasformando i liquami in fanghi a uso agricolo». E poi, continua Ferrari, «ricordiamo ancora che su 21 individuati, sono 14 Comuni della nostra provincia che hanno scelto di costituirsi parte civile nel procedimento penale incentrato sugli accertamenti della Direzione antimafia di Venezia, che avrebbe scoperto un gruppo imprenditoriale uso a smaltire rifiuti, anche speciali, semplicemente spacciandoli per conglomerato cementizio, col quale venivano poi realizzate strade, soprattutto interpoderali».

LA CRIMINALITÀ

Anche per questo interverrà alla convention il referente regionale dell'associazione Libera, Roberto Tommasi, sull'argomento Le mani criminali sul Veneto. Ferrari non dimentica, inoltre, «gli sversamenti di percolato della discarica di Taglietto a Villadose che vanno direttamente nelle falde acquifere di quel territorio, oltre alle migliaia di tonnellate di rifiuti speciali che vengono trattati nella discarica stessa».

Seguirà la relazione del giornalista di Rai3, Sigfrido Ranucci, per trattare i temi della tutela ambientale nella dimensione glocale, e affrontare la questione del surriscaldamento climatico: succede «anche a causa dei veti incrociati sulla difesa dell'ambiente da parte dei Paesi più potenti», ma pure perché c'è «una responsabilità di tutti», l'ambiente «è casa nostra - ricorda Ferrari - e dobbiamo fare presto qualcosa che fermi gli scempi, e inizi a bonificare e ricostruire dove c'è stato avvelenamento e distruzione».

